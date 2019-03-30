pavel_shipilin (pavel_shipilin) wrote,
pavel_shipilin
pavel_shipilin
Category:

Учительский флешмоб в купальниках

Педагоги запустили флешмоб в поддержку барнаульской учительницы Татьяной Кувшинниковой, уволенной за целомудренное фото в закрытом купальнике. Люблю, когда на чиновничью дурь остроумно отвечают. Поэтому захотелось поддержать.




Чувствуется, история Татьяны Кувшинниковой зацепила многих. Свои фотографии девушки и женщины размеают под хештегом #учителятожелюди. Их здесь уже больше 13 тысяч.



Некоторые фотографии вполне профессиональные, а другие любительские. Но для флешмоба это ведь не так важно, верно?



Вот мне интересно, что теперь будут делать столоначальники из областных и районных управлений образования — всех увольнять?



В процессе разглядывания женских фигур не забудьте, однако, и о виновнице этого торжества благоразумного протеста. Вот она, Татьяна Кувшинникова, с которой все началось. Ужас, какая развратная.



Tags: #учителятожелюди, флешмоб
Subscribe to Telegram channel pavel_shipilin
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo pavel_shipilin
Buy for 200 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    switch
    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 387 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →