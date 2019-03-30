Учительский флешмоб в купальниках

Чувствуется, история Татьяны Кувшинниковой зацепила многих. Свои фотографии девушки и женщины размеают под хештегом #учителятожелюди. Их здесь уже больше 13 тысяч.
Некоторые фотографии вполне профессиональные, а другие любительские. Но для флешмоба это ведь не так важно, верно?
Вот мне интересно, что теперь будут делать столоначальники из областных и районных управлений образования — всех увольнять?
В процессе разглядывания женских фигур не забудьте, однако, и о виновнице этого торжества благоразумного протеста. Вот она, Татьяна Кувшинникова, с которой все началось. Ужас, какая развратная.
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