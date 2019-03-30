Учительский флешмоб в купальниках

Путин показал «Мерседесу» свой большой «Аурус» Вчера на открытие завода «Мерседес» в Солнечногорском районе Подмосковья Владимир Путин приехал на лимузине «Аурус». Въехал прямо в сборочный цех,…

Первый зарубежный визит казахского президента В посте «Сюрприз от Назарбаева» я задался вопросом, в какую страну направится с первым официальным визитом Касым-Жомарт Токаев: «Любопытно, куда он…

Никите Белых нечем платить штраф Бывший губернатор Кировской области Никита Белых попросил суд об отсрочке выплаты 48 миллионов рублей штрафа. Потому что у него нет таких денег. В…

Третья мировая чужими руками Постоянный представитель США при НАТО заявила, что на двухдневном саммите глав МИД стран НАТО будет обсуждаться сдерживание России в Черном море.…

Почему турки доверяют России больше, чем США Завтра в Вашингтоне начнется двухдневный саммит министров иностранных дел стран НАТО, на котором, как ожидается, главе турецкого МИДа Мевлюту…